Волонтеры Подольска передали в военный госпиталь около 40 кг мандаринов
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В преддверии праздников активисты подольского отделения «Волонтеры Подмосковья» провели акцию «Vитамины Zащитникам» для военнослужащих, находящихся на лечении и реабилитации в военном госпитале.
В рамках акции волонтеры передали раненым бойцам специальной военной операции около 40 кг мандаринов. Кроме фруктов, военнослужащим передали предметы первой необходимости.
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в регионе помогают военнослужащим и членам их семей.