Волонтеры Подольска передали в зону СВО три партии гумпомощи

Еще три партии гуманитарной помощи передали волонтеры из Подольска в зону специальной военной операции. За грузом приехали жены военнослужащих.

На Купянское направление доставят продукты питания, медикаменты, пилы и топоры. Также в посылках крупы, макароны, сухие супы, предметы личной гигиены, лопаты и гайковерт, одежда, мобильная печь.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев провел встречу с военнослужащими, которые принимают участие в областной программе «Герои Подмосковья».