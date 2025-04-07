Волонтеры поздравили женщин в Подольском роддоме с Днем беременных

Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» поздравили женщин в Подольском роддоме с Днем беременных. Они подарили будущим мамам цветы.

«Мы искренне хотим поддержать подольчанок — будущих мам в столь важный момент их жизни, согреть теплом и заботой», — отметила главный эксперт отдела развития молодежного движения и социально значимых проектов комитета по делам молодежи Лидия Шобухова.

День беременных начали отмечать в России в 2022 году. Тогда праздник отметили в 16 регионах. С 2023 года он является всероссийским и отмечается 7 апреля и 7 октября.

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