Волонтеры в Рузе доставили воду матери участника спецоперации

Волонтеры в Рузе оказали адресную помощь матери участника специальной военной операции, доставив ей воду. Об этом рассказали в администрации округа.

Татьяна Михайловна Аверьянова живет одна в доме без воды и передвигается с помощью ходунков. Волонтеры приехали к ней домой, взяли канистры и бутылки и набрали из ближайшей водозаборной колонки необходимое количество воды.

«Горжусь нашими волонтерами! К сожалению, не у каждого жителя есть возможность добраться до колодца, бывает, что некого попросить. Помощь волонтеров в таких случаях бесценна», – отметил глава муниципалитета Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уделяют особое внимание поддержке участников СВО и их семей.