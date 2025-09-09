Вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи обсудили на Успенском фестивале в Подмосковье

Успенский фестиваль прошел в подмосковном Подольске. В рамках мероприятия обсудили вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи и продвижения традиционных семейных ценностей.

Организаторами фестиваля выступили Министерство информации и молодежной политики Московской области, Общественная палата Подмосковья, Межъепархиальный отдел по работе с молодежью Московской Митрополии при поддержке Подольской епархии РПЦ.

«В Московской области проживает более 2 млн молодых людей, и наша задача — создать условия для их всестороннего развития, в том числе и в духовно-нравственной сфере», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

По ее словам, в фестивале приняли участие более 250 представителей молодежи. В их число вошли волонтеры, активисты молодежных организаций, ученики воскресных школ.

Мероприятие началось с молебна, после чего участники собрались на конференции. В ходе нее с молодежью обсудили тему семьи как основы воспитания и нравственного становления личности. Кроме того, прошел мастер-класс по росписи шоперов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с членами регионального отделения Движения Первых.