Вопросы пчеловодства обсудили на международном конгрессе в Подмосковье
Международный конгресс по вопросам пчеловодства открылся в Московской области
Фото: [freepik.com]
В Подмосковье стартовал Международный конгресс по вопросам пчеловодства «Пчела и человек-2025: Россия и дружественные страны». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В мероприятии приняли участие представители власти и профильных научных учреждений, эксперты и практики из более чем 20 стран. Участники обсудили актуальные вопросы в сфере пчеловодства и определили перспективы сотрудничества.
В Подмосковье за год произвели 300 тонн меда. Общая численность пчелиных семей в регионе составляет порядка 14 тыс.
Ранее в министерстве сообщили, что за прошлый год в регионе произвели почти 60% от общего объема мороженого в ЦФО.