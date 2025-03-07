Вопросы пчеловодства обсудили на международном конгрессе в Подмосковье

В Подмосковье стартовал Международный конгресс по вопросам пчеловодства «Пчела и человек-2025: Россия и дружественные страны». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В мероприятии приняли участие представители власти и профильных научных учреждений, эксперты и практики из более чем 20 стран. Участники обсудили актуальные вопросы в сфере пчеловодства и определили перспективы сотрудничества.

В Подмосковье за год произвели 300 тонн меда. Общая численность пчелиных семей в регионе составляет порядка 14 тыс.

Ранее в министерстве сообщили, что за прошлый год в регионе произвели почти 60% от общего объема мороженого в ЦФО.