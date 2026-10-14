Вопросы профессионального развития медицинских кадров обсудили на конференции в Подмосковье
Конференция на тему аккредитации медицинских кадров прошла в Московской области
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Вопросы аккредитации, профессионального развития и трудоустройства медицинских специалистов обсудили на конференции в Подмосковье. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Зампред Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил важность работы по созданию условий для развития и трудоустройства медицинских специалистов.
«Такие встречи позволяют кадровым службам получать актуальную информацию, обмениваться опытом и находить решения, которые помогают медицинским организациям укреплять свои коллективы», — сказал он.
В конференции приняли участие представители Федерального аккредитационного центра, Пироговского университета, регионального кадрового центра Минздрава Подмосковья на базе МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского.
Ранее губернатор Московско области Андрей Воробьев подчеркнул важность развития педиатрии в Подмосковье.