Воробьев рассказал, когда в Подмосковье завершится отопительный сезон

В понедельник, 21 апреля, в Подмосковье закроется отопительный сезон. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в ходе оперативного совещания с членами правительства Московской области и главами округов.

«Масштабная модернизация систем электроснабжения, водоснабжения и отопления идет в каждом муниципалитете. Работы предстоит много», — добавил губернатор.

Он подчеркнул, что зима покинула регион, поэтому в отоплении больше нет необходимости. По его словам, каждый зимний сезон имеет свои особенности, в этот раз в области было тепло и мало снега.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.