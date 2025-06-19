Воробьев рассказал о запуске производства китайской ZXMM в Солнечногорске

Китайская компания ZXMM планирует запустить в «Есипово» под Солнечногорском производство колесных дисков для сельскохозяйственной техники. Соглашение об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления «Shijiazhuang Zhongxing Machinery Manufacture Co., Ltd» (ZXMM) Цуй Пин подписали в рамках ПМЭФ-2025.

«Компания ZXMM инвестирует в проект 2,2 млрд рублей, в частности 1 млрд — на первом этапе. Всего будет создано около 100 рабочих мест. Ежегодно предприятие планирует производить в Подмосковье 140 тыс. единиц продукции, которая в том числе будет поставляться „Ростсельмашу“ и Петербургскому тракторному заводу», — отметил губернатор.

В общей сложности в ИП «Есипово» спустя четыре производственные линии. Производитель планирует использовать отечественную сталь Новолипецкого металлургического комбината, чтобы изготавливать штампованные диски для с/х техники, грузовиков и не только.

Головной завод компании находится в городском округе Шицзячжуан провинции Хэбэй, там выпускают более 2 тыс. разновидностей колесных дисков. Цуй Пин подчеркнул, что реализация этого инвестпроекта станет еще одним шагом для развития партнерских отношений между странами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.