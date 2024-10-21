Восемнадцать человек обратились на прием к омбудсмену Подмосковья
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела личный прием граждан. В общей сложности за помощью к ней обратились восемнадцать человек.
Обращения поступили от жителей Коломны и Чехова. Жители волновали вопросы коммунальной сферы, здравоохранения, мер соцподдержки.
«Всем заявителям дали разъяснения. По большинству вопросов приняты письменные обращения, будем разбираться, чтобы восстановить права жителей», - подчеркнула Фаевская.