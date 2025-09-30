Восьмой Центр репродуктивного здоровья семьи открыли в Подмосковье

В Подмосковье открылся новый Центр репродуктивного здоровья семьи. Учреждение заработало в Дубне, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Центр заработал на базе женской консультации Дубненской больницы и стал восьмым в регионе. В нем будут оказывать медпомощь парам, столкнувшимся со сложностями в наступлении беременности, и пациентам с проблемами репродуктивной системы.

В числе работающих здесь специалистов — акушеры-гинекологи, в том числе детский гинеколог, уролог-андролог, эндокринолог и медицинский психолог.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе областных перинатальных центров и объяснил, в чем заключается их уникальность.