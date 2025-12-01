Воспитанники социального центра «Подольский» победили в конкурсе «Особые таланты»

Воспитанники социального центра «Подольский» стали победителями инклюзивного многожанрового конкурса искусств «Особые таланты». Об этом сообщили в администрации округа.

В Подмосковье вопросы, связанные с инклюзивностью и инвалидностью, являются центром внимания, заявил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В этом году за победу в конкурсе «Особые таланты» боролись более 7 тыс. человек со всей России и из Белоруссии. Победителей торжественно наградили в Москве.

Представители Подольска из арт-студии «Жар-Птица» вошли в число лучших в декоративно-прикладном искусстве и фотографии. Так, Никита Иванов получил Гран-при. Мария Корнева и Ирина Киселева стали лауреатами I степени, Мария Панкова — лауреатом II степени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе над улучшением услуг для инвалидов, которая ведется в регионе.