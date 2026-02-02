Воспитательно-образовательный комплекс на 2,4 тыс. мест построят в Котельниках

В Котельниках в сентябре текущего года планируется открыть крупный воспитательно-образовательный комплекс на 2,4 тыс. мест. О ходе возведения объекта рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Объект строится за счет бюджетных средств в микрорайоне Опытное поле. Его площадь будет составлять около 45 тыс. кв. м. В состав комплекса войдут школа на 2,1 тыс. мест и детсад на 350 мест.

Школа рассчитана на 84 класса, детсад — на 14 групп. Для детей построят четыре спортзала, две библиотеки, актовый зал на 800 мест, столовую на 1 тыс. мест, медицинский пункт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Долгопрудном появится современный научный центр.