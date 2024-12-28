Воспитательно-образовательный комплекс появится в ЖК «Легенда Коренево» в Люберцах

На территории жилого комплекса «Легенда Коренево» в Люберцах возведут воспитательно-образовательный комплекс, состоящий из школы и детского сада, застройщиком выступит ООО СЗ «Коренево Девелопмент». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Учебные кабинеты для школьников планируют оснастить современными интерактивными досками, проекторами и компьютерами. В детском саду появятся игровые комнаты, залы для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский блок с процедурными кабинетами и другие помещения. На прилегающей территории создадут зоны для отдыха и развлечений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.