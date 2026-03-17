Воссоединение Крыма с Россией отпразднуют в парках Подмосковья
Масштабное мероприятие «Крымская весна» пройдет более чем в 55 парках Подмосковья. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Мероприятие приурочено ко Дню воссоединения Крыма с Россией. В программе — патриотические концерты, фотовыставки, тематические акции.
К примеру, в городском парке Краснознаменска состоится викторина «Мой Крым — моя Россия», в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске пройдет акция «Севастопольский вальс», а в Наташинском парке в Люберцах посетителей ждет концерт «Крымская весна».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как Московская область помогает восстанавливать объекты в новых регионах России.