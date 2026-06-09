Возбудили уголовное дело после подрыва автомобиля в Балашихе

Прокуратура Московской области взяла под контроль выяснение всех деталей происшествия, случившегося на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов Балашихи, в результате которого погиб человек.

По распоряжению исполняющего обязанности прокурора региона Андрея Ганцева координацию действий правоохранителей и экстренных служб на месте происшествия осуществляет Балашихинский городской прокурор Дмитрий Девятко. Прокуратура области внимательно следит за тем, как продвигается расследование и к каким выводам приходят следственные органы.

По факту случившегося ГСУ СК России по Московской области уже возбудило уголовное дело. Следствие полагает, что трагедия произошла 9 июня примерно в 5:30. Автомобиль «БМВ Х3» двигался неподалеку от многоквартирного дома на улице Колдунова, когда сработало взрывное устройство. Водитель получил тяжелые травмы. Множественные ранения оказались несовместимы с жизнью, мужчина скончался прямо на месте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.