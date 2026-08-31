Возведение основных конструкций завершилось на мосту через Нару в Одинцовском округе

У деревни Наро-Осаново Одинцовского округа продолжается капитальный ремонт моста через реку Нару по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», мостовики завершили возведение основных конструктивных элементов моста. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Кроме того, что основные конструктивные элементы установлены, мостовики провели их защиту и покраску, а также обустроили лестничные сходы с ограждениями. Также дорожники выполнили гидроизоляцию и уложили нижний слой из литого асфальта на плите перекрытия основного пролета, подготовили основание на подходах к мосту», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Общая строительная готовность объекта составляет 71%. Мост протяженностью более 12 м расположен на Можайском шоссе, которое входит в опорную сеть Подмосковья, обеспечивает связь Одинцовского и Рузского округов и многочисленных населенных пунктов, разместившихся на западе региона.

Сейчас на объекте трудятся более 20 специалистов – они укрепляют откосы и монтируют специальные решетки с щебеночной засыпкой для защиты от подтоплений. В ближайшее время установят опоры освещения, барьерное ограждение и шумозащитные экраны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.