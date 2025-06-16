Врач из Химок купила квартиру по губернаторской программе «Социальная ипотека»
Врач в Химках купила квартиру по соципотеке
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
Врач-онколог из Химок Олеся Веткина купила квартиру в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Социальная ипотека». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Она работает в центре амбулаторной онкологической помощи Химкинской клинической больницы. По словам участницы программы, она узнала о ней в 2018 году. Однако решила принять участие в ней позже, когда в ее семье родился ребенок. Так, специалист приобрела собственное двухкомнатное жилье.
«Наш дом еще на стадии строительства, переезд планируется в следующем году. Когда искали наше новое жилье, было важно, чтобы моя работа была в пешей доступности, также чтобы рядом находились детские сады и школы», — поделилась она.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.