Врач из Химок купила квартиру по губернаторской программе «Социальная ипотека»

Врач-онколог из Химок Олеся Веткина купила квартиру в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Социальная ипотека». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Она работает в центре амбулаторной онкологической помощи Химкинской клинической больницы. По словам участницы программы, она узнала о ней в 2018 году. Однако решила принять участие в ней позже, когда в ее семье родился ребенок. Так, специалист приобрела собственное двухкомнатное жилье.

«Наш дом еще на стадии строительства, переезд планируется в следующем году. Когда искали наше новое жилье, было важно, чтобы моя работа была в пешей доступности, также чтобы рядом находились детские сады и школы», — поделилась она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.