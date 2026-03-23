Врач из Красногорска рассказала, как защитить себя от укуса клеща

Врач общей практики Красногорской клинической больницы Анна Говтва рассказала, как защититься от укусов клещей. Рекомендации специалиста привели в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, врач призвала надевать на прогулку одежду светлых оттенков, однотонную и закрытую. На такой одежде клеща будет легче заметить.

«Рукава должны быть длинными с плотными манжетами, брюки лучше заправить в носки или гольфы с плотной резинкой, а верхнюю часть одежды — в брюки. Ткань лучше выбирать синтетическую, а не рыхлые и ворсистые материалы, за которые клещу легче зацепиться. Не забывайте о головном уборе», — рассказала специалист.

Также медик рекомендовала обрабатывать вещи репеллентами. В парках следует перемещаться по центральным дорожкам, избегая зарослей. Также не стоит лежать на траве или приносить домой сорванные растения.

После прогулки дома следует сразу снять одежду и осмотреть ее, а также все тело. Если ткань позволяет, то стирать одежду стоит при температуре 60 градусов.

В случае обнаружения клеща не следует удалять его самостоятельно. Для этого лучше обратиться в медучреждение или травмпункт.

