Врач из Подмосковья рассказал об опасном увлечении молодежи ветеринарными препаратами

Главный нарколог Подмосковья рассказал о новом опасном увлечении молодежи
Фото: [Медиасток.рф]
Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал о новом опасном увлечении молодежи.
По словам врача, в последнее время молодежь начала увлекаться употреблением ветеринарных препаратов. От приема таких лекарств могут возникнуть сонливость, головокружение, нарушение координации, спутанность сознания.
«А при сочетании с алкоголем или другими лекарствами могут наступить угнетение дыхания и кома. Кроме этого, длительное употребление таких препаратов может привести к развитию психологических проблем, включая суицидальное поведение», - подчеркнул специалист.
