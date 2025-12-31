Врач Подольской детской больницы рассказала, как встретить Новый год без вреда для здоровья

Детям не стоит давать экзотические фрукты и незнакомые блюда на Новый год, поскольку это может спровоцировать аллергические реакции. Об этом рассказала эндокринолог Подольской детской больницы Екатерина Голубева, передает пресс-служба администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

По ее словам, стоит также соблюдать режим питания, контролировать состав блюд и выбирать полезные сладости — натуральный зефир, пастилу или мармелад. Она также призвала отказаться от газированных напитков и следить за свежестью еды. Регулярные прогулки на свежем воздухе помогут сохранить бодрость и хорошее самочувствие, заключила она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.