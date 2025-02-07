Врачам Подмосковья выдали первые в 2025 году земельные участки

Восемь земельных участков выдали врачам Подмосковья с начала года

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Фото: [Министерство имущественных отношений МО]

Подмосковным медикам выдали первые в 2025 году земельные участки в рамках программы «Земля врачам». Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Всего было выдано восемь участков земли в Воскресенске, Кашире, Рузе, Орехово-Зуево, Сергиевом Посаде, Щелково (два участка) и Богородском округе.

Землю получили два хирурга, врач скорой помощи, врач клинической диагностики, рентгенолог, травматолог-ортопед, терапевт и акушер-гинеколог.

В общей сложности с начала действия программы в области земельные участки получили 2,4 тыс. врачей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на текущий год запланирована закупка 4,2 тыс. единиц нового медицинского оборудования.

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