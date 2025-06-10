Врачей Подмосковья пригласили принять участие в профессиональной премии

В Подмосковье открылся прием заявок на участие в профессиональной премии для медицинских специалистов. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Премия проводится уже в четвертый раз. В ее рамках в регионе определяют лучших врача, фельдшера, медсестру или медбрата. Для участия нужно проработать на полную ставку в медучреждениях Минздрава Подмосковья как минимум пять лет, в том числе три года — на текущей должности.

Врачи могут подать заявку до 15 июля, средний медперсонал — с 1 июля до 15 августа. Конкурсный отбор врачей будет проходить с 20 июля до 31 августа, фельдшеров и медсестер — с 1 сентября до 10 декабря. Победители получат денежные выплаты: для врачей это 300 тыс. руб., для фельдшеров и медсестер — 200 тыс. руб.

Подробная информация об условиях участия представлена здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие поликлиники планируется открыть в регионе.