Врачи Балашихи спасли мальчика, который потерял в снегу обувь и отморозил ноги

Врачи Балашихинской больницы спасли мальчика, который потерял в снегу обувь и получил обморожение ступней. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили мальчика в возрасте 12 лет. Ребенок рассказал, что гулял по лесопарку и потерял обувь. Из-за этого ему пришлось идти до городской зоны в носках, отогревая ноги куртками своих друзей.

Ребенка госпитализировали и начали проводить комплексную терапию по восстановлению микроциркуляции в нижних конечностях. Пациент принимал препараты, которые питают нижние конечности и расширяют сосуды. Также ему ежедневно делали перевязки.

После завершения курса лечения ребенок был выписан. В настоящее время он может наступать на ступни, не испытывая боли.

