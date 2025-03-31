Врачи ДКЦ им. Рошаля собрали по кусочкам челюсть мальчика, попавшего в дорожную аварию

Специалисты ДКЦ им. Л. М. Рошаля восстановили челюсть мальчику, который получил серьезные травмы в результате дорожной аварии. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил мальчик в возрасте девяти, попавший в ДТП. Врачи диагностировали открытый оскольчатый перелом тела нижней челюсти слева, вколоченный вывих зуба, рвано-ушибленные раны лица.

Ребенка направили на операцию по восстановлению челюсти. Чтобы свести к минимуму повреждение тканей, врачи применили доступ из уже полученной раны. Специалисты восстановили прикус, сопоставили все фрагменты костей и зафиксировали челюсть пациента, используя титановые пластины.

Операция прошла успешно. Мальчика уже выписали. Через шесть месяцев его ждет еще одна операция по удалению фиксирующих пластин.

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