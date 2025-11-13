Врачи ДКЦ им. Рошаля спасли 2-летнего мальчика с внутричерепным абсцессом большого объема

Врачи ДКЦ им. Л. М. Рошаля спасли 2-летнего мальчика с внутричерепным абсцессом большого объема. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно доставили ребенка, у которого произошел приступ судорог. Родители рассказали, что сначала у мальчика появились симптомы простуды, но вскоре его состояние ухудшилось. Так, у ребенка появилась сильная слабость, он начал отказываться от еды, а мышцы потеряли тонус. После этого начались судороги.

Врачи выявили у маленького пациента крайне опасное состояние — внутричерепной абсцесс объемом более 80 мл. Что стало причиной его возникновения, точно назвать нельзя. Вероятнее всего, к его развитию привело неправильное домашнее лечение отита, отметили специалисты.

Ребенку грозило повреждение мозга, пожизненный паралич, эпилепсии или даже летальный исход. Его экстренно направили на операцию. В ходе нее медики определили расположение абсцесса, аккуратно вскрыли его и удалили скопившийся гной. Операция прошла успешно. Мальчик уже выписан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл областной съезд детских врачей и рассказал, как в регионе развивается сфера оказания медпомощи детям.