Врачи ДКЦ им. Рошаля спасли девочку, у которой в трахее застряла скорлупа от фисташки

В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля спасли девочку, у которой в трахее застряла скорлупа от фисташки. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила девочка в возрасте 1,5 года. За несколько дней до обращения в центр она подавилась фисташкой, после чего у нее появились хрипы, одышка и свистящее дыхание.

Ребенка экстренно направила на операцию. В ходе видеобронхоскопии выяснилось, что дыхательный просвет практически полностью перекрыт инородным телом. При этом фисташка успела обрасти грануляционной тканью.

Врачи приняли решение провести ригидную бронхоскопию. Установив в трахею пациентки тубус бронхоскопа, они специальными щипцами подтянули инородное тело в подголосовое пространство и вытащили.

Операция прошла успешно. На данный момент девочка уже выписана.

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