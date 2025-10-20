Врачи ДКЦ им. Рошаля удалили подростку 5-сантиметровую опухоль мозга
Фото: [Медиасток.рф]
Нейрохирурги ДКЦ им. Л. М. Рошаля спасли подростка с пятисантиметровой опухолью мозга. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение поступил мальчик в возрасте 15 лет, которого мучили тошнота и рвота. Консервативные методы ребенку не помогали. Специалисты центра обследовали пациента и обнаружили у него пятисантиметровую опухоль в задней черепной ямке. При этом образование росло из области, отвечающей за жизненно важные функции, и малейшее повреждение при его удалении могло привести к серьезным осложнениям.
«Мы провели пациенту операцию, в ходе которой с помощью ультразвукового аспиратора аккуратно удалили образование с сохранением критически важных структур головного мозга», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев.
На данный момент мальчик уже выписан.
