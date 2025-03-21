Врачи ДКЦ им. Рошаля вошли в число главных внештатных специалистов Минздрава Подмосковья

Фото: [ ДКЦ им. Л. М. Рошаля ]

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля вошли в число главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Московской области. В ведомстве утвердили персональный состав таких врачей.

Так, главным внештатным детским урологом региона стал заведующий отделением детской урологии и андрологии центра Федор Напольников. Также заведующего отделением детской хирургии № 2 Никиту Степаненко назначили главным внештатным детским хирургом Подмосковья.

«От имени Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля мы поздравляем наших коллег и желаем им успехов в их профессиональной деятельности», — сказала главврач учреждения Татьяна Шаповаленко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в области уделяется особое внимание развитию телемедицины и привлечению высокопрофессиональных врачей.