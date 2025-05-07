Врачи электростальской больницы успешно прооперировали пенсионерку со сгнившим желчным пузырем

Специалисты электростальской больницы спасли пенсионерку, у которой полностью сгнил желчный пузырь. О случае из практики врачей рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница в возрасте 91 года. Женщина жаловалась на сильные боли в животе, слабость и высокую температуру.

В ходе обследования медики диагностировали острый холецистит — воспаление желчного пузыря. Пациентку направили на операцию.

Операция была непростой: ранее у женщины был инфаркт головного мозга. Кроме того, она страдала ожирением, гипертонией и хронической сердечной недостаточностью.

В ходе хирургического вмешательства врачи обнаружили, что желчный пузырь пациентки полностью сгнил и дал воспалительное осложнение на всю брюшную полость. Из-за сопутствующих заболеваний у нее начало снижаться давление — это потребовало дополнительной медикаментозной поддержки.

В результате операция прошла успешно. На данный момент женщина чувствует себя хорошо, ее уже выписали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве самой крупной в области больницы. Она появится в Королеве.