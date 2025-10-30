Врачи КДЦ «Ромашка» в Одинцово спасли ребенка с болезнью Лайма
В Одинцово врачи помогли 5-летней девочке с болезнью Лайма
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Врачи КДЦ «Ромашка» в Одинцово спасли ребенка с редким заболеванием — болезнью Лайма. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение обратилась жительница, которая рассказала, что у ее 5-летней дочери с лета наблюдается разная окраска ушных раковин — одна была обычного телесного цвета, вторая — выраженного красного.
Врачи тщательно обследовали ребенка и выявили у него болезнь Лайма. Это бактериальная инфекция, которая передается через укус клеща. Без лечения болезнь может стать причиной инвалидности и даже летального исхода.
Ребенку назначили консервативное лечение. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и лечится дома.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность регулярного прохождения диспансеризации.