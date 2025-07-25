Врачи Коломенской больницы спасли мужчину, который неудачно нырнул в озеро и сломал шею

Специалисты Коломенской больницы спасли мужчину, который неудачно нырнул в озеро и ударился головой о дно водоема. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно доставили мужчину в возрасте 32 лет с компрессионно-оскольчатым переломом седьмого шейного позвонка и повреждением спинного мозга — так называемой травмой ныряльщика.

Полученная травма грозила пациенту развитием тяжелых неврологических осложнений, вплоть до паралича. Мужчину экстренно направили на операцию.

В ходе операции врачи удалили сломанный позвонок и освободили спинной мозг от сдавления. После этого они удалили травматическую грыжу межпозвонкового диска и заменили сломанный позвонок костным аутотрансплантантом.

Операция проводилась с использованием специального микроскопа и микрохирургических инструментов. Она длилась более трех часов и прошла успешно — врачи восстановили структуру и подвижность шейного отдела позвоночника и предотвратили развитие серьезных осложнений. Пациент неделю провел в стационаре и был выписан.

По словам врачей, мужчине повезло — в большинстве случаев результатом травмы ныряльщика является паралич: пациенты не могут передвигаться и могут шевелить только пальцами рук.

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