Врачи МОДКТОБ за год выполнили более 800 операций по программе высокотехнологичной медпомощи
В МОДКТОБ в 2024 году провели 839 высокотехнологичных операций
Фото: [Медиасток.рф]
Специалисты МОДКТОБ по итогам прошлого года провели 839 операций в рамках программы высокотехнологичной медпомощи, передает Министерство здравоохранения Московской области.
Как отметили в ведомстве, этот показатель на 41 операцию превысил результат за 2023 год.
Высокотехнологичная медицинская помощь в учреждении оказывается пациентам при наличии показаний. Оформить направление на операцию можно в консультативно-диагностической поликлинике МОДКТОБ по итогам медосмотра.
Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев передал городским округам 77 новых автомобилей скорой медпомощи.