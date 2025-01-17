Врачи МОДКТОБ за год выполнили более 800 операций по программе высокотехнологичной медпомощи

Специалисты МОДКТОБ по итогам прошлого года провели 839 операций в рамках программы высокотехнологичной медпомощи, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Как отметили в ведомстве, этот показатель на 41 операцию превысил результат за 2023 год.

Высокотехнологичная медицинская помощь в учреждении оказывается пациентам при наличии показаний. Оформить направление на операцию можно в консультативно-диагностической поликлинике МОДКТОБ по итогам медосмотра.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев передал городским округам 77 новых автомобилей скорой медпомощи.