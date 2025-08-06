Врачи МОЦОМД помогли девочке, которая не могла ходить из-за тяжелой формы артрита

Специалисты МОЦОМД помогли 6-летней девочке, которая не могла ходить из-за тяжелой формы артрита. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение доставили ребенка в критическом состоянии. Маленькую пациентку мучили непрекращающиеся боли в стопах и коленях, а также высокая температура и слабость. Девочка практически перестала ходить.

Врачи тщательно обследовали ребенка и выявили ювенильный ревматоидный артрит. Это хроническое заболевание, которое поражает суставы. Без своевременного лечения оно может стать причиной серьезных осложнений и даже инвалидности.

Медики приступили к базисной противоревматической терапии. Спустя несколько недель стали заметны положительные изменения. У девочки уменьшились скованность и боль в суставах по утрам, она начала самостоятельно передвигаться. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, его уже выписали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил на работу в Московскую область медиков из других регионов страны.