Врачи НИКИ детства с начала года проверили здоровье более 6,5 тыс. юных спортсменов

Более 6,5 тыс. юных спортсменов прошли обследование в центрах НИКИ детства
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала года в Центрах спортивной медицины НИКИ детства состояние здоровья проверили более 6,5 тыс. юных спортсменов. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В Подмосковье работает два таких центра — в Мытищах и в Ленинском округе. Специалисты всего за 3 часа проводят полную диагностику и дают заключение о допуске спортсменов к тренировкам.
В центрах принимают юных спортсменов, которые входят в состав сборных команд по 160 видам спорта.
