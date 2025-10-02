Врачи НИКИ детства с начала года проверили здоровье более 6,5 тыс. юных спортсменов

С начала года в Центрах спортивной медицины НИКИ детства состояние здоровья проверили более 6,5 тыс. юных спортсменов. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В Подмосковье работает два таких центра — в Мытищах и в Ленинском округе. Специалисты всего за 3 часа проводят полную диагностику и дают заключение о допуске спортсменов к тренировкам.

В центрах принимают юных спортсменов, которые входят в состав сборных команд по 160 видам спорта.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги летнего спортивного сезона.