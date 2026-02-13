Врачи Подмосковья приняли участие во Всероссийской конференции консорциума «5П Детская медицина»

Подмосковные врачи приняли участие во Всероссийской выездной конференции консорциума «5П Детская медицина». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Мероприятие прошло в Омске при поддержке Минздрава Омской области, Омского государственного медуниверситета и НИКИ детства Подмосковья. В нем приняли участие более 300 человек.

Врачи из Подмосковья представили лучшие клинические практики и современные подходы к диагностике и лечению заболеваний у детей. Также прошли тематические симпозиумы, обсуждения и мастер-классы.

«Такие конференции объединяют экспертный опыт федеральных центров и региональных врачей, что позволяет повышать качество оказания медицинской помощи детям по всей стране», — отметил зампред подмосковного правительства — глава Минздрава Московской области Максим Забелин.

