Врачи Подмосковья рассказали, как безопасно провести выходные с ребенком

По словам медика, чаще всего дети получают травмы, катаясь на качелях, самокатах, велосипедах, а также проводя время на игровых и спортивных площадках. К травме может привести даже обычный прыжок с турника.

«Главный совет для родителей — следите за детьми, страхуйте их, особенно когда они „штурмуют“ тренажеры на уличных спортивных площадках, горки, детские площадки и вообще находятся на высоте», — призвал Григорьев.

Также он посоветовал родителям не допускать того, чтобы дети развивали высокую скорость, катаясь на самокатах, велосипедах и роликах. Обязательно нужно купить детям защиту на локти, колени и шлем.

В случае травмы не рекомендуется успокаивать ребенка сладким: если ему потребуется операция, провести ее можно будет только спустя пять часов после приема пищи.

Ранее сообщалось, что в МОЦОМД с начала месяца обратились за помощью свыше 150 детей.