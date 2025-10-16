Врачи Подмосковья рассказали, как привить ребенку здоровые пищевые привычки

«Здоровое питание — это не диета и не ограничения, а образ жизни, который закладывается в детстве. Именно в дошкольном и младшем школьном возрасте формируются пищевые предпочтения, которые часто сохраняются на всю жизнь», — подчеркнул главный внештатный детский специалист по профилактической медицине региона, диетолог НИКИ детства Татьяна Максимычева.