Врачи Подмосковья рассказали, как привить ребенку здоровые пищевые привычки
Жителям Подмосковья рассказали о правильном питании
Фото: [Медиасток.рф]
Подмосковные врачи в рамках Всемирного дня здорового питания рассказали, как привить детям здоровые пищевые привычки. Рекомендации специалистов привели в Министерстве здравоохранения Московской области.
«Здоровое питание — это не диета и не ограничения, а образ жизни, который закладывается в детстве. Именно в дошкольном и младшем школьном возрасте формируются пищевые предпочтения, которые часто сохраняются на всю жизнь», — подчеркнул главный внештатный детский специалист по профилактической медицине региона, диетолог НИКИ детства Татьяна Максимычева.
Важно научить ребенка воспринимать полезную еду как что-то вкусное и привлекательное. Могут помочь яркие салаты и фруктовые нарезки, смузи из сезонных плодов. Также можно вовлечь ребенка в приготовление — если он сам соберет овощной шашлычок или выложит разноцветные фрукты, ему сильнее захочется это попробовать.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии детского здравоохранения в регионе.