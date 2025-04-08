Врачи Подмосковья спасли мальчика, у которого почти полностью были поражены легкие

Специалисты НИКИ детства спасли подростка с практически полным поражением легких. Ребенок был доставлен в учреждение в тяжелом состоянии, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Мальчик в возрасте 14 лет ранее наблюдался в отделении муковисцидоза. При этом генетическом заболевании больше всего страдает именно дыхательная система.

На момент поступления в учреждение у подростка наблюдались признаки дыхательной недостаточности, высокая температура и выраженная слабость. Мальчика экстренно перевели в реанимационное отделение.

В ходе диагностики у пациента выявили бактериальное поражение легких и пневмонию в тяжелой форме. Кроме того, ранее мальчик перенес пересадку печени.

Ребенку провели антибактериальное лечение, аппаратную кинезитерапию, интенсивную и таргетную терапию. При поддержке президентского фонда «Круг добра» для мальчика удалось получить жизненно важный препарат.

Спустя три недели состояние подростка значительно улучшилось. На данный момент он выписан на амбулаторное лечение.

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