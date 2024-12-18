Врачи подмосковного онкодиспансера спасли пожилую женщину с раком тела матки

Врачи Московского областного онкологического диспансера спасли 93-летнюю женщину с раком тела матки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что с апреля у женщины начались кровянистые выделения из половых путей, однако, она не стала сразу обращаться к специалистам. Заведующая отделением онкогинекологии № 4 Ирина Карьгина сообщила, что ей удалили матку с придатками лапароскопическим методом.

«Возраст пациентки и наличие сопутствующих заболеваний усложняли задачу, но онкохирурги и анестезиологи проявили исключительное внимание к деталям и профессионализм на каждом этапе лечения. Наша цель заключалась не только в том, чтобы удалить опухоль, но и обеспечить высокое качество жизни после операции», — добавила она.

Операция прошла успешно, пациентку уже выписали домой под наблюдение онколога. Жителям региона напомнили о важности своевременного обращения за медицинской помощью при первых подозрительных симптомах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.