Врачи Сергиева Посада спасли пожилую женщину, которая магнитотерапией довела себя до гипертонического криза

Специалисты Сергиево-Посадской больницы спасли пенсионерку, которая лечила гипертонию магнитами и довела себя до гипертонического криза. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жительницу в возрасте 75 лет с гипертоническим кризом и жалобами на одышку. Выяснилось, что у пациентки на протяжении длительного времени сохранялось давление на уровне 190/100.

Оказалось, что последние полгода пенсионерка не принимала лекарства и лечилась магнитами. Знакомая рассказала ей о магнитотерапии, после чего жительница купила в сети «специальное» магнитное устройство для самолечения.

В ходе обследования у пациентки диагностировали гипертонический криз, атеросклероз сосудов нижних конечностей и повышенный уровень холестерина. Врачи назначили ей необходимые лекарства и гипохолестериновую диету.

При этом пенсионерка привезла с собой магнитный аппарат и намеревалась продолжить «лечение» в стационаре. Однако врачи убедили ее в бесполезности такого вида терапии. Женщина провела в больнице семь дней и была выписана под амбулаторное наблюдение в удовлетворительном состоянии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил в областные медучреждения врачей из других регионов России.