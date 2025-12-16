Врачи в Балашихе спасли пенсионерку, которая проглотила часть деревянного кубика

В учреждение на скорой была доставлена женщина в возрасте 82 лет. Из-за инородного тела в гортани ей было тяжело дышать, она не могла глотать и говорить. Оказалось, что во время игры в кубики пенсионерка случайно проглотила один из них.

Врачи экстренно прооперировали женщину, удалив инородное тело. Операция прошла успешно и без осложнений. Женщина уже выписана домой.

