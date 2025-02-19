Врачи в Черноголовке провели бариатрическую операцию женщине весом 129 кг

Специалисты больницы Черноголовки провели бариатрическую операцию женщине, вес которой составлял 129 кг. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница в возрасте 59 лет с ожирением третьей степени. Женщина на протяжении длительного времени пыталась сбросить вес, но ей не удавалось. В результате у нее начали развиваться серьезные заболевания, в том числе сахарный диабет.

Пациентку направили на операцию. Врачи провели продольную резекцию желудка и удалили часть органа, в которой вырабатываются гормоны голода. В результате такой операции объем желудка уменьшается примерно в десять раз. Кроме того, снижается уровень сахара в крови.

Операция прошла успешно. Пациентка прошла курс реабилитации и была выписана на амбулаторное лечение. Спустя два месяца после хирургического вмешательства ее вес снизился до 104 кг.

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