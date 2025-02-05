Врачи в Долгопрудном извлекли из руки мужчины тромб длиной 25 см

Специалисты Долгопрудненской больницы спасли мужчину с 25-сантиметровым тромбом в руке. О случае из практики врачей рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В Центр спасения конечностей медучреждения поступил житель в возрасте 34 лет, который жаловался на то, что у него полностью онемела правая рука. Кроме того, у пациента болели плечо и шея, кружилась голова и появлялись «вспышки» перед глазами. Симптомы беспокоили жителя на протяжении нескольких часов.

В ходе осмотра врачи обнаружили, что у мужчины отсутствует кровоток в подмышечной, подключичной и плечевой артериях справа. Причиной стал огромный тромб — длиной 25 см. Сгусток закупорил сосуды от плеча до шеи.

Пациента направили на операцию. Врачи, используя специальный баллон, продвинули тромб к разрезу в локтевом сгибе, зацепили его крючком и извлекли.

Операция длилась 1,5 часа и прошла успешно. Кровоток и функции конечности полностью восстановились. На данный момент мужчина уже выписан на амбулаторное лечение.

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