Врачи в Долгопрудном спасли юношу с разорвавшейся аневризмой
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В Долгопрудненскую больницу в тяжелом состоянии поступил 17-летний юноша, у которого выявили обширное кровотечение в брюшной полости — около полутора литров, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Накануне пациент испытывал боли в животе, однако, не стал обращаться к врачу.
«Минуя приемное отделение, сразу же госпитализировали пациента в реанимацию. Осмотрели и обследовали, а затем перевели в операционную. Причиной внезапного и обширного кровотечения оказалась редкая патология — расширение селезеночной артерии с лопнувшей на ней аневризмой. До разрыва она никак себя не проявляла», — рассказал заведующий отделением хирургии Сергей Лисин.
Врачи провели операцию с помощью аппарата аутогемотрансфузии. Им удалось очистить и возвратить в систему кровоснабжения пациента его собственную кровь, а также заместить остальную потерю донорской. Хирургического вмешательство прошло успешно, сейчас пациент проходит реабилитацию и восстанавливается.
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