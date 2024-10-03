Врачи в Долгопрудном спасли юношу с разорвавшейся аневризмой

«Минуя приемное отделение, сразу же госпитализировали пациента в реанимацию. Осмотрели и обследовали, а затем перевели в операционную. Причиной внезапного и обширного кровотечения оказалась редкая патология — расширение селезеночной артерии с лопнувшей на ней аневризмой. До разрыва она никак себя не проявляла», — рассказал заведующий отделением хирургии Сергей Лисин.