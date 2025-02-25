Врачи в Егорьевске помогли женщине с огромной миомой матки

Специалисты Егорьевской больницы помогли женщине с крупной миомой матки. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 52 лет. Женщина жаловалась на боли в области живота. В ходе обследования у нее выявили множественную миому матки, которая состояла из четырех узлов диаметром от 6 до 9 см. Размеры образования соответствовали 20 неделям беременности.

Пациентку направили на операцию, и врачи удалили миому через несколько проколов. На данный момент женщина чувствует себя хорошо, ее уже выписали на амбулаторное лечение.

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