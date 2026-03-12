Врачи в Егорьевске спасли женщину, которая чуть не умерла из-за опухоли яичника

В больнице Егорьевска спасли женщину с опухолью яичника размером более 10 см. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 47 лет. Женщина две недели мучилась от болей в животе. На момент обращения за помощью ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.

У пациентки выявили низкий уровень гемоглобина — всего 60. Это говорило о массивной кровопотере. Также врачи заподозрили рак яичника с распадом опухоли.

Женщину экстренно направили на операцию. Выяснилось, что опухоль поразила оба яичника, а ее распад привел к обширному кровотечению. Также были обнаружены множественные метастазы.

Специалисты малоинвазивным методом удалили опухоль, остановили кровотечение и тем самым устранили угрозу жизни пациентки. Сейчас женщина проходит реабилитацию. После выписки она будет направлена в областной онкодиспансер.

