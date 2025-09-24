Врачи в Егорьевске удалили пациентке огромную опухоль яичника с 10 литрами жидкости

Специалисты Егорьевской больницы спасли женщину с огромной опухолью яичника объемом 10 литров. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

До этого в учреждении спасли пенсионерку с 5-килограммовой опухолью яичника, рассказали ранее в Министерстве здравоохранения Московской области.

В этот раз в отделение гинекологии в крайне тяжелом состоянии доставили жительницу в возрасте 48 лет. В ходе обследования у нее обнаружили новообразование в животе, содержащее 10 литров жидкости. Опухоль сдавливала внутренние органы и доходила до диафрагмы.

Пациентку экстренно направили на операцию. Ее провели лапароскопическим методом — через небольшие проколы врачи успешно удалили опухоль. Материал был направлен на гистологическое исследование.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Решение о дальнейшей тактике ее лечения будет принято по результатам гистологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новой техники для областных больниц.