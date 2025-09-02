Врачи в Электростали удалили женщине миому размером с волейбольный мяч

Специалисты Электростальской больницы удалили пациентке миому весом 1,5 кг. Размер образования был сопоставим с волейбольным мячом. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 42 лет. Во время отдыха на сапборде прямо посреди озера у нее начались резкие боли в тазовой области. Женщина добралась до берега, села в машину и поехала в больницу. По дороге она обратилась к инспекторам ДПС с просьбой организовать сопровождение до медучреждения.

В больнице врачи обследовали пациентку и выявили у нее нарушение кровоснабжения миомы, о существовании которой женщина не знала. Жительницу экстренно направили на операцию.

Операцию провели малоинвазивным методом. Через небольшие разрезы медики удалили узел размером более 20 см в диаметре и весом 1,5 кг. Репродуктивная функция была сохранена.

Операция длилась менее часа и прошла успешно. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее уже выписали.

