Врачи в Истре спасли мужчину, у которого из-за падения желудок занял место легкого

Врачи Истринской больницы спасли мужчину, у которого в результате падения с высоты желудок сместил легкое. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил пациент в возрасте 45 лет с травмами груди и живота, переломом пяти ребер, разрывом диафрагмы и смещением желудка. Левое легкое пациента спалось, а желудок переместился в плевральную полость и сдавил сердце и средостение.

Мужчина не мог двигаться и с трудом дышал, у него развился шок. Пациента экстренно направили на операцию. Специалисты низвели желудок, дренировали левую плевральную полость и ушили дефект диафрагмы.

Операция прошла успешно, и пациент быстро пошел на поправку. На данный момент он уже выписан.

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